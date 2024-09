Meteo Lucca, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, la pioggia sarà moderata, con temperature che si manterranno attorno ai 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà intorno al 98%. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni continueranno, sebbene con intensità variabile, e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,3°C entro le 10:00.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un miglioramento parziale, con la possibilità di schiarite nel pomeriggio. Tuttavia, le nuvole rimarranno predominanti, e le temperature massime si attesteranno intorno ai 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13,9 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà del tutto assente, con possibilità di piogge leggere fino al tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14,5°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, rendendo la serata più gradevole rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucca nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche. Venerdì e Sabato si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +14.1° perc. +14.1° 3.83 mm 6.6 NO max 11.8 Maestrale 98 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.76 mm 4.8 NNE max 6.6 Grecale 97 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +14.5° perc. +14.5° 0.71 mm 4.4 NE max 7.3 Grecale 96 % 1014 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 74 % 4.4 NNE max 7.4 Grecale 93 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.28 mm 7 NNE max 12.1 Grecale 90 % 1015 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 42 % 6.8 NNE max 11.3 Grecale 88 % 1015 hPa 19 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° prob. 4 % 8.3 NNE max 11 Grecale 89 % 1016 hPa 22 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 8.7 NNE max 10.7 Grecale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:15

