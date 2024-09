Meteo Lucca, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Lucca si prevede una giornata caratterizzata da pioggia leggera che accompagnerà i cittadini per gran parte del giorno. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che varieranno tra 15,1°C e 21,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 36,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando intorno al 90%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C e 16,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 88%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud-ovest. L’umidità si manterrà elevata, superando il 95%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il meteo non subirà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a 21,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’87%, e il vento si farà sentire con intensità crescente, raggiungendo i 22,5 km/h. Anche in questa fase della giornata, l’umidità resterà elevata, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse verso le ore centrali. Tuttavia, la pioggia leggera non abbandonerà completamente Lucca, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 79%. L’umidità, pur diminuendo leggermente, rimarrà comunque alta.

La sera porterà un ritorno della pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento si calmerà, mantenendosi intorno ai 6 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, superando il 90%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lucca indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della pioggia e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere preparati per eventuali piogge residue e per un clima umido che caratterizzerà anche i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.31 mm 5.9 SO max 10.7 Libeccio 97 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.34 mm 4.8 SO max 8.7 Libeccio 96 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.37 mm 11.5 OSO max 26.9 Libeccio 87 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.42 mm 22.5 OSO max 36.1 Libeccio 79 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +21° perc. +20.9° 0.22 mm 20.8 OSO max 35.2 Libeccio 70 % 1013 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° prob. 28 % 14.5 OSO max 29.2 Libeccio 75 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.16 mm 7 O max 12.9 Ponente 86 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.45 mm 5 NO max 5.4 Maestrale 94 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.