Meteo Lucera, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, e il vento si presenterà con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 72%. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h proveniente da Sud Est, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, le nubi sparse prenderanno il sopravvento, portando a una lieve diminuzione della temperatura.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno da 19,5°C a 22,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra l’80% e il 91%, mentre l’umidità scenderà gradualmente fino al 57%. Il vento si presenterà con una velocità media di 8,9 km/h, mantenendo una brezza leggera che renderà l’aria fresca e piacevole.

Il pomeriggio porterà temperature massime intorno ai 25,8°C, con un cielo ancora coperto. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 43%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 20,8 km/h, rendendo la giornata ventosa ma comunque gradevole. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 90%, e l’umidità aumenterà fino al 74%. Il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 6,2 km/h, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere fresco e piacevole, ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 4.1 SE max 5.1 Scirocco 72 % 1016 hPa 3 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° prob. 1 % 2.7 SE max 4 Scirocco 74 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.9° prob. 7 % 1.7 ESE max 2.8 Scirocco 74 % 1015 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 8.9 ESE max 9.5 Scirocco 57 % 1015 hPa 12 cielo coperto +25.5° perc. +25.3° Assenti 11.5 ESE max 12.7 Scirocco 43 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° prob. 8 % 20.8 ESE max 20.1 Scirocco 53 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 8 % 12.2 ESE max 21.1 Scirocco 71 % 1013 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 6.2 SSE max 10.3 Scirocco 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:49

