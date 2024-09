Meteo Lugo, le previsioni per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Meteo a Lugo per Martedì 10 Settembre

Le condizioni meteorologiche a Lugo per Martedì 10 Settembre saranno caratterizzate da una giornata con nubi sparse e poche nuvole alternate a tratti di cielo coperto. La copertura nuvolosa varierà durante la giornata, con picchi fino al 95% nelle prime ore del mattino e calando fino al 14% verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +17,8°C e i +26,4°C.

Previsioni Meteo:

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Lugo indicano una giornata con alternanza di nubi sparse e schiarite, con temperature gradevoli e stabili nel corso della giornata. Le condizioni meteo si presenteranno generalmente stabili e senza precipitazioni significative. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni meteo con temperature che si manterranno su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo a Lugo.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.9° perc. +19.2° prob. 47 % 7.2 ONO max 11.8 Maestrale 88 % 1008 hPa 3 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° Assenti 7.4 O max 9.4 Ponente 91 % 1009 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +19° prob. 5 % 6.7 ONO max 9.2 Maestrale 88 % 1010 hPa 9 nubi sparse +23.3° perc. +23.4° Assenti 6 N max 8.9 Tramontana 66 % 1011 hPa 12 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 13.5 E max 14 Levante 49 % 1010 hPa 15 nubi sparse +25.5° perc. +25.3° prob. 2 % 15.3 E max 14.5 Levante 46 % 1010 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.9° prob. 2 % 10.7 ESE max 16.6 Scirocco 66 % 1010 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 7.6 SE max 8.6 Scirocco 69 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:27

