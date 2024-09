Meteo Lugo, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Lugo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da condizioni di cielo sereno con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C con un’umidità intorno all’80% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26-27°C verso le 10:00. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da diverse direzioni, e le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità che si attesterà intorno al 60%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Lugo, con temperature che potranno superare i 30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma le raffiche rimarranno assenti. L’umidità si manterrà intorno al 45-50% e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno ma potrebbero comparire delle nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai 22-24°C. Il vento soffierà da direzioni variabili, con una leggera brezza proveniente dal Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Lugo indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature in aumento e condizioni di vento leggero. Le temperature massime potranno superare i 30°C durante il pomeriggio, mentre in serata potrebbero verificarsi delle nubi sparse. Resta comunque prevista un’umidità contenuta e una pressione atmosferica stabile. Per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteo a Lugo, resta consigliabile consultare le fonti ufficiali.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.7° perc. +21° Assenti 3.7 OSO max 3.7 Libeccio 80 % 1014 hPa 3 cielo sereno +19.9° perc. +20° prob. 3 % 7.4 ONO max 7.6 Maestrale 81 % 1015 hPa 6 cielo sereno +20.9° perc. +21° prob. 3 % 6.8 ONO max 8.7 Maestrale 75 % 1016 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.1 NNE max 5.5 Grecale 61 % 1016 hPa 12 cielo sereno +29.9° perc. +30.2° Assenti 10.2 ENE max 8.6 Grecale 45 % 1014 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +30.1° Assenti 18.1 ENE max 13.1 Grecale 49 % 1013 hPa 18 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 10.9 E max 17.8 Levante 68 % 1014 hPa 21 nubi sparse +22.9° perc. +23.2° Assenti 7.2 SSE max 10.2 Scirocco 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:32

