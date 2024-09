Meteo Lumezzane, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno fresche durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il picco nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 9,2°C della notte e i 16,3°C nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno all’80%. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 8 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno all’84%. I venti soffieranno da Nord-Est a una velocità di circa 7,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12,9°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 50%. I venti si manterranno leggeri, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che toccheranno il picco di 16,3°C. L’umidità si attesterà intorno al 56%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra i 5 e i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperte, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature scenderanno nuovamente, stabilizzandosi attorno ai 11°C. L’umidità aumenterà, mantenendosi sopra il 78%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Lumezzane suggeriscono una giornata nuvolosa e fresca, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, che potrebbe portare a condizioni di instabilità atmosferica. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +9.2° perc. +8.1° Assenti 7.9 NE max 10.7 Grecale 84 % 1022 hPa 3 poche nuvole +8.6° perc. +7.6° Assenti 7.4 NNE max 7.6 Grecale 81 % 1023 hPa 6 nubi sparse +8.8° perc. +7.7° Assenti 7.8 N max 8.2 Tramontana 72 % 1024 hPa 9 nubi sparse +14° perc. +12.9° Assenti 4.3 OSO max 4.9 Libeccio 56 % 1024 hPa 12 nubi sparse +16.2° perc. +15.3° Assenti 6.7 SO max 5 Libeccio 54 % 1023 hPa 15 nubi sparse +15.5° perc. +14.7° Assenti 5.7 SO max 5.4 Libeccio 62 % 1023 hPa 18 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° Assenti 5 NNE max 4.6 Grecale 79 % 1024 hPa 21 cielo coperto +11.7° perc. +10.9° Assenti 4.8 ENE max 5.4 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:57

