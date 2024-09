Meteo Lumezzane, le previsioni per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Lumezzane per Venerdì 6 Settembre prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 95% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C durante la notte e saliranno gradualmente fino a raggiungere i +23°C nel pomeriggio. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, senza sensazioni termiche particolarmente diverse.

Durante la mattina, il vento soffierà principalmente da Nord con intensità variabile tra i 4km/h e i 5,8km/h, mentre nel pomeriggio la direzione del vento si sposterà verso Sud – Sud Ovest con velocità comprese tra i 5,1km/h e i 8,4km/h. Le raffiche di vento saranno lievi, con valori che non supereranno i 5,9km/h.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, ad eccezione di una leggera probabilità (inferiore al 5%) nel primo pomeriggio. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno all’88% durante la notte, per poi diminuire fino al 60% nel primo pomeriggio e risalire leggermente nel tardo pomeriggio, attestandosi intorno al 67%. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1013hPa – 1017hPa.

In base alle condizioni meteo previste per Venerdì 6 Settembre a Lumezzane, si prospetta una giornata senza precipitazioni significative, con temperature gradevoli che raggiungeranno il loro picco nel primo pomeriggio. L’umidità relativa dell’aria sarà variabile durante la giornata, ma senza valori estremi. La stabilità della pressione atmosferica indica un’assenza di variazioni meteorologiche significative nel breve termine.

Considerando le previsioni meteo attuali, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e di essere preparati per un cielo coperto per gran parte della giornata. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lumezzane.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 24 % 5 NNE max 4.6 Grecale 90 % 1012 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +15° Assenti 5.1 N max 5.1 Tramontana 89 % 1012 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 4.1 N max 5.3 Tramontana 85 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° Assenti 5.8 SO max 4.2 Libeccio 66 % 1014 hPa 12 poche nuvole +23° perc. +23° Assenti 7.8 SSO max 5.1 Libeccio 62 % 1014 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 5 % 6.5 SSO max 4.6 Libeccio 61 % 1014 hPa 18 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° prob. 2 % 3.2 N max 3.8 Tramontana 83 % 1015 hPa 21 cielo sereno +17.1° perc. +17.1° Assenti 7.3 NNE max 6.5 Grecale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.