Meteo Macerata, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 19,3°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio e in serata si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, Macerata si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 13,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 51%, ma non si registreranno piogge significative.

La mattina si aprirà con un cielo coperto e temperature in lieve aumento, che toccheranno i 16,1°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 29%. A partire dalle 09:00, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 18,1°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente. A partire dalle 12:00, si prevederanno piogge leggere con accumuli che varieranno da 0,25 mm a 0,62 mm. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 19,3°C alle 13:00, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno all’86%. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 11 km/h e i 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni miglioreranno ulteriormente. A partire dalle 18:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature scenderanno a 16,1°C. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, e il cielo si schiarirà progressivamente, portando a un cielo sereno entro le 19:00. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 14,5°C a mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature gradevoli, che favoriranno attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più miti, rendendo l’atmosfera più piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +14° prob. 51 % 7.5 ONO max 13.7 Maestrale 91 % 1017 hPa 3 nubi sparse +13.5° perc. +13.3° prob. 17 % 5.3 O max 5.3 Ponente 91 % 1016 hPa 6 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° prob. 19 % 4.5 ONO max 4.6 Maestrale 86 % 1017 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 31 % 6.2 N max 8.9 Tramontana 74 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +19.1° perc. +19° 0.25 mm 11 NE max 13 Grecale 74 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +18.9° perc. +18.8° 0.5 mm 9.5 ENE max 11.4 Grecale 75 % 1018 hPa 18 nubi sparse +16.1° perc. +16° prob. 58 % 1.3 NO max 2 Maestrale 85 % 1020 hPa 21 cielo sereno +15° perc. +14.9° prob. 3 % 4.7 O max 4.8 Ponente 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.