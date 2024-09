Meteo Maddaloni, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Maddaloni di Martedì 17 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 18,0°C e i 22,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 18,5 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che toccheranno il 78% in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà moderata, con un’intensità del vento che si manterrà attorno ai 9 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 59%.

Durante la mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a 22,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra 9 km/h e 12 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da est. Anche in questa fascia oraria, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 39%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 22,2°C alle 14:00. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74% entro le 18:00.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,0°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, toccando il 78%. Il vento continuerà a soffiare da est-nord-est, con intensità che varierà tra 7 km/h e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Mercoledì e giovedì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, suggerendo che le condizioni di instabilità potrebbero persistere.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° prob. 46 % 9.1 NE max 15.5 Grecale 59 % 1010 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +17.3° prob. 17 % 7.7 NE max 11.5 Grecale 58 % 1010 hPa 6 cielo coperto +18° perc. +17.4° prob. 23 % 9.3 ENE max 16 Grecale 58 % 1011 hPa 9 cielo coperto +20.6° perc. +20.1° prob. 39 % 11.2 E max 17.4 Levante 52 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.3° prob. 25 % 12.3 E max 17.2 Levante 43 % 1010 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21° prob. 50 % 14.6 ENE max 18.5 Grecale 53 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +18.8° perc. +18.6° 0.48 mm 10.9 ENE max 17.2 Grecale 74 % 1011 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +18° prob. 47 % 10 ENE max 17.2 Grecale 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:03

