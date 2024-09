Meteo Maddaloni, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Maddaloni per Martedì 24 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, seguite da un miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un progressivo aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C nel pomeriggio, accompagnate da una diminuzione della copertura nuvolosa. La serata si preannuncia più stabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C.

Durante la notte, Maddaloni sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 96%. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Ovest a 3,5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,4 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nuvole si diraderanno e si passerà a una situazione di poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 22,8°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,2 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà drasticamente, rendendo la mattinata più piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 25,4°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 6% di nuvole nel cielo. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 16,8 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà il pomeriggio ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 4,8 km/h. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con un’umidità che si attesterà intorno al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Maddaloni indicano un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di Martedì. Dopo una notte di piogge leggere, si assisterà a un progressivo schiarimento, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori piacevoli, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.4 mm 3.5 SSO max 8.1 Libeccio 86 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.27 mm 4.9 S max 10 Ostro 87 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20.2° perc. +20.5° prob. 69 % 4.8 SSE max 10.5 Scirocco 85 % 1013 hPa 9 poche nuvole +23.8° perc. +23.9° prob. 19 % 11.2 SO max 17 Libeccio 63 % 1014 hPa 12 poche nuvole +25.4° perc. +25.2° prob. 15 % 18.1 OSO max 21.7 Libeccio 49 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.7° perc. +23.7° prob. 18 % 17.2 OSO max 20.7 Libeccio 57 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 10 % 9.8 SO max 13.8 Libeccio 70 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° Assenti 4.8 SO max 8.4 Libeccio 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:51

