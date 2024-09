Meteo Magenta, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C in serata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che varierà dal 7% al 10%. La mattina continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che saliranno rapidamente fino a 20,4°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 41% e il 74%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che passerà da 62% a un massimo del 90%. Le temperature inizieranno a calare, raggiungendo i 19,5°C alle 16:00. La velocità del vento rimarrà debole, con direzione prevalentemente meridionale. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà cieli completamente coperti, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 15,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in diminuzione, con cieli che si manterranno prevalentemente nuvolosi. Giovedì e venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro più chiaro della situazione meteo futura.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° Assenti 8.7 NNO max 16.2 Maestrale 74 % 1021 hPa 3 cielo sereno +11.6° perc. +10.7° Assenti 7.7 NNO max 13.2 Maestrale 72 % 1020 hPa 6 cielo sereno +11.8° perc. +10.9° Assenti 5.3 NNO max 8.7 Maestrale 71 % 1020 hPa 9 cielo sereno +17.8° perc. +16.9° Assenti 1.2 ONO max 3 Maestrale 50 % 1020 hPa 12 poche nuvole +21.3° perc. +20.6° Assenti 2.9 SSO max 3.2 Libeccio 41 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +19.6° Assenti 6.4 S max 7 Ostro 47 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.1° Assenti 2.6 O max 5.9 Ponente 62 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 2.5 OSO max 2.7 Libeccio 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.