Meteo Manfredonia, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Manfredonia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piovoso, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C durante la notte e che saliranno gradualmente fino a raggiungere un massimo di circa 23°C nel primo pomeriggio. La presenza di umidità elevata, che toccherà punte del 90%, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Durante la notte, le condizioni di pioggia leggera continueranno a persistere, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,4 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 64% e il 72%.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un lieve miglioramento, con la pioggia che si attenuerà, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20°C entro le 10:00. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori attorno al 39%. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque su livelli elevati.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà nuovamente instabile, con il ritorno di piogge leggere che si intensificheranno verso le ore centrali della giornata. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,04 mm. La velocità del vento sarà variabile, ma generalmente leggera, con raffiche che potranno toccare i 9 km/h.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità che varierà tra leggera e moderata. Le temperature si attesteranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta, sfiorando l’88%. La copertura nuvolosa si manterrà costante, e le precipitazioni continueranno a essere un elemento caratterizzante della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.66 mm 2.6 SSO max 14.4 Libeccio 89 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.24 mm 0.9 O max 9.3 Ponente 90 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.23 mm 3.4 NO max 7.3 Maestrale 88 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° prob. 39 % 4.9 NO max 6.9 Maestrale 77 % 1015 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 35 % 2.1 SO max 6.3 Libeccio 62 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +21.6° perc. +21.8° 0.14 mm 7.9 NNE max 9.5 Grecale 73 % 1014 hPa 18 pioggia moderata +19.2° perc. +19.4° 1.04 mm 6.1 ONO max 9 Maestrale 84 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.61 mm 6.8 ONO max 10.2 Maestrale 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:55

