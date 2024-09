Meteo Manfredonia, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, ma l’umidità e il vento contribuiranno a creare una sensazione di fresco. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della giornata si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa e a precipitazioni intermittenti.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale. La temperatura si attesterà intorno ai 21,4°C, con una percezione leggermente più alta di 21,5°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 17 km/h da Sud, con raffiche che potranno toccare i 40,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, e la pressione atmosferica sarà di 1005 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo migliorerà temporaneamente, con schiarite e un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 24,2°C intorno a mezzogiorno, ma il vento continuerà a soffiare forte, con velocità che potranno arrivare a 38,9 km/h. Tuttavia, già nel pomeriggio, si prevede un ritorno delle piogge leggere. Le temperature scenderanno gradualmente, passando a 23,4°C alle 13:00 e a 21°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 81% nel pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 16,1°C entro le 23:00. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, si presenterà con velocità comprese tra 17 km/h e 21,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre caratterizzata da instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di sereno. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +20.6° perc. +20.8° 1.24 mm 25 SSO max 42.8 Libeccio 79 % 1003 hPa 5 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° prob. 80 % 35.3 OSO max 56.3 Libeccio 66 % 1003 hPa 8 cielo sereno +22.5° perc. +22° prob. 24 % 40.1 OSO max 54.1 Libeccio 48 % 1005 hPa 11 cielo sereno +24.1° perc. +23.7° prob. 24 % 38 OSO max 50.3 Libeccio 45 % 1005 hPa 14 pioggia leggera +22.6° perc. +22.4° 0.37 mm 23 OSO max 30.7 Libeccio 56 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +20.4° perc. +20.2° 0.41 mm 20.1 OSO max 27.5 Libeccio 63 % 1006 hPa 20 pioggia moderata +17° perc. +17° 1.91 mm 21.1 NO max 36.2 Maestrale 85 % 1008 hPa 23 pioggia moderata +16.1° perc. +16.1° 1.38 mm 18.5 NO max 31.9 Maestrale 87 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:04

