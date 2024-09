Meteo Manfredonia, le previsioni per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia indicano un fine settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente coperti. Venerdì, il cielo si coprirà completamente nel pomeriggio, con temperature intorno ai 30-31°C. Sabato, il cielo sarà coperto durante il pomeriggio, con temperature massime intorno ai 29-30°C. Domenica, il cielo si coprirà completamente nel pomeriggio, con temperature intorno ai 31-32°C. Le brezze leggere renderanno il clima piacevole per attività all’aperto, con basse probabilità di precipitazioni.

Venerdì 6 Settembre

Nel corso della notte a Manfredonia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di circa 12km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

La mattina proseguirà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature saliranno fino a toccare i 30°C con una percezione di caldo intorno ai 31°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 15km/h, mentre l’umidità si attesterà al 67%. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno intorno ai 30-31°C, con una percezione di caldo di 31-32°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 13km/h, mentre l’umidità sarà del 43%. La pressione atmosferica si manterrà sui 1012hPa.

In serata il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai 25°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 11km/h. L’umidità aumenterà fino al 78% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1014hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte a Manfredonia, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 6km/h. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

La mattina inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 29-30°C, con una percezione di caldo intorno ai 30°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 6km/h, mentre l’umidità si attesterà all’72%. La pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Durante il pomeriggio il cielo si presenterà coperto al 100%. Le temperature massime saranno intorno ai 29-30°C, con una percezione di caldo di 30-31°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 14km/h, mentre l’umidità sarà del 54%. La pressione atmosferica si manterrà sui 1016hPa.

In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da Sud a una velocità di 5km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Nel corso della notte a Manfredonia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 2km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

La mattina proseguirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature saliranno fino a toccare i 30-31°C con una percezione di caldo intorno ai 31°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 4km/h, mentre l’umidità si attesterà al 61%. La pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature massime saranno intorno ai 31-32°C, con una percezione di caldo di 32-33°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 13km/h, mentre l’umidità sarà del 43%. La pressione atmosferica si manterrà sui 1013hPa.

In serata il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai 26-27°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est a una velocità di 10km/h. L’umidità aumenterà fino al 55% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Manfredonia si preannuncia con temperature piuttosto elevate e cieli prevalentemente coperti. Le brezze leggere e la bassa probabilità di precipitazioni renderanno il clima piacevole per svolgere attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni per godervi al meglio il vostro weekend!

