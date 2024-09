Meteo Mantova, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Mantova si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa nel pomeriggio, ma con un ritorno di nubi in serata. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 19°C durante le ore centrali della giornata, mentre le minime notturne si aggireranno attorno ai 12°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, Mantova avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 12,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 17,6°C entro le ore centrali. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 63% intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con assenza di pioggia prevista. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, ci sarà una parziale schiarita, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 19,6°C alle 14:00, per poi scendere leggermente verso la sera. L’umidità si manterrà attorno al 53%, mentre il vento rimarrà debole, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a coprire il cielo, mantenendo temperature intorno ai 15°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72% entro le ore notturne. Le condizioni di calma atmosferica continueranno, con venti leggeri che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mantova indicano un inizio di Ottobre con temperature miti e una variabilità nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di schiarite e un clima più stabile. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 9.2 E max 10.8 Levante 81 % 1024 hPa 3 nubi sparse +12.5° perc. +11.9° prob. 6 % 8.8 E max 9.9 Levante 82 % 1023 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° prob. 6 % 6 E max 7.8 Levante 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 8 % 5.4 E max 6.8 Levante 70 % 1023 hPa 12 cielo coperto +19.1° perc. +18.6° prob. 5 % 2.1 ESE max 3.5 Scirocco 57 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 0.9 NNO max 3.4 Maestrale 53 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 6.5 NE max 6.4 Grecale 69 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 7.1 E max 8.9 Levante 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.