Meteo Marano di Napoli, le previsioni per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Marano di Napoli di Domenica 29 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con poche nuvole e una leggera brezza. La sera si prevede tranquilla, con temperature in calo ma ancora piacevoli.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo mostrerà un’alternanza di nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,5°C, con una leggera diminuzione fino a 18,1°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento varierà tra i 7,7 km/h e i 16 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà completamente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si attesterà tra i 4,6 km/h e i 10,6 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a prevalere, con temperature che si manterranno attorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo qualche nuvola sporadica. La brezza si intensificherà leggermente, raggiungendo i 16,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 44%, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marano di Napoli indicano una giornata di Domenica 29 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni di cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di autunno.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 16 O max 22.5 Ponente 58 % 1017 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 8.3 NNO max 9.3 Maestrale 59 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 9.1 N max 10.3 Tramontana 60 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° Assenti 8 NNE max 11 Grecale 46 % 1019 hPa 12 cielo sereno +22.8° perc. +22.2° Assenti 6 ONO max 11.2 Maestrale 40 % 1018 hPa 15 poche nuvole +21.4° perc. +20.8° Assenti 7.5 NNE max 16.2 Grecale 45 % 1019 hPa 18 cielo sereno +19.6° perc. +18.8° Assenti 18.8 ENE max 20.4 Grecale 46 % 1020 hPa 21 cielo sereno +17.3° perc. +16.3° Assenti 17.7 ENE max 24.4 Grecale 48 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:43

