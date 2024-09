Meteo Marcianise, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 27,2°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, ma le temperature rimarranno comunque miti, oscillando tra i 25,8°C e i 27,3°C. La sera si prevede serena, con temperature in calo fino a 20,9°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. La temperatura si manterrà attorno ai 20,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a 5,8 km/h. Con l’avanzare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle 01:00, con temperature che scenderanno lentamente fino a 19,9°C. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando si registrerà una temperatura di 19,3°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si raggiungerà una temperatura di 23,6°C, mentre alle 12:00 si toccheranno i 27,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 41%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno leggermente. Alle 15:00, si registrerà una temperatura di 25,8°C, mentre alle 17:00 scenderà ulteriormente a 23,4°C. Anche in questo intervallo, la brezza leggera continuerà a mantenere le condizioni piacevoli, con un’umidità che varierà tra il 51% e il 56%.

La sera porterà un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 21,3°C alle 21:00 e chiudendo la giornata con 20,9°C alle 22:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marcianise nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre mercoledì potrebbe esserci un cambiamento con l’arrivo di nuove perturbazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa giornata di Domenica un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto, approfittando delle condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 5.8 NE max 8.2 Grecale 63 % 1019 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 5.7 NE max 7.3 Grecale 68 % 1018 hPa 6 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 5.5 NE max 7.1 Grecale 67 % 1018 hPa 9 nubi sparse +25° perc. +24.8° Assenti 0.6 ONO max 1.5 Maestrale 48 % 1019 hPa 12 nubi sparse +27.2° perc. +27° Assenti 9.7 OSO max 7.2 Libeccio 41 % 1017 hPa 15 cielo coperto +25.8° perc. +25.7° Assenti 14.4 OSO max 10.7 Libeccio 47 % 1016 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 7 O max 8 Ponente 60 % 1017 hPa 21 poche nuvole +21.3° perc. +21.2° Assenti 3.8 N max 4 Tramontana 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:55

