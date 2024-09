Meteo Marigliano, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,5°C. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est garantirà un’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà attorno all’81%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27,7°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una copertura nuvolosa che varierà da poche nuvole a nubi sparse.

Nel dettaglio, la notte si svolgerà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente, mantenendosi sopra i 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. Durante la mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che toccherà i 27,4°C entro le 11:00. Le nubi sparse non impediranno l’arrivo dei raggi solari, e l’umidità inizierà a scendere, favorendo un clima più secco.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 27°C. La brezza continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria ancora più gradevole. Le condizioni di assenza di precipitazioni si manterranno costanti, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto senza preoccupazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 23°C. Il cielo rimarrà sereno, e la brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mantenendo un clima confortevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. La tendenza per il fine settimana sembra promettere un clima ideale per attività all’aperto, con poche variazioni significative. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.5° perc. +21.8° Assenti 4.4 SSE max 7.7 Scirocco 81 % 1015 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +21.3° Assenti 4.5 SSE max 7.1 Scirocco 85 % 1014 hPa 6 poche nuvole +21.5° perc. +21.8° Assenti 3.7 SSE max 6.4 Scirocco 81 % 1014 hPa 9 nubi sparse +25.5° perc. +25.8° Assenti 7.1 SO max 12.2 Libeccio 62 % 1015 hPa 12 poche nuvole +27.7° perc. +28.2° Assenti 12.3 SO max 17 Libeccio 51 % 1014 hPa 15 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 11.1 SO max 15.2 Libeccio 55 % 1013 hPa 18 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 5.5 SSO max 9.8 Libeccio 70 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.3° perc. +23.6° Assenti 4 SSE max 8.3 Scirocco 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:46

