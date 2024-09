Meteo Martina Franca, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martina Franca si prepara ad affrontare un Martedì 17 Settembre caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La pioggia leggera farà la sua comparsa, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della mattinata. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da est con intensità variabile. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori rispetto a quelle reali, creando un clima umido e fresco.

Nella mattina, il maltempo continuerà a dominare la scena. Le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera persisterà, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 18°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 18 km/h, contribuendo a rendere l’atmosfera più frizzante. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’80%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa. Gli amanti della natura dovranno prepararsi a un ambiente umido e fresco, con la possibilità di portare un ombrello.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno significativamente. La pioggia moderata si alternerà a momenti di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una certa vivacità. Le precipitazioni potrebbero accumularsi, con valori che raggiungeranno i 1.75 mm. L’umidità, purtroppo, non darà tregua, mantenendosi sopra l’80%.

La sera porterà con sé un leggero miglioramento, ma le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che scenderanno a circa 16°C. La velocità del vento si attenuerà, ma l’umidità rimarrà alta, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca. Le precipitazioni si ridurranno, ma non saranno assenti, con accumuli che potrebbero arrivare a 0.68 mm.

In conclusione, il Martedì 17 Settembre a Martina Franca si presenterà come una giornata caratterizzata da un clima instabile e umido, con pioggia leggera e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° prob. 14 % 5.4 E max 6.9 Levante 67 % 1012 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° prob. 24 % 7.9 E max 10 Levante 67 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +15.6° perc. +15.1° 0.54 mm 7.5 E max 15.1 Levante 72 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18° perc. +17.6° 0.32 mm 18.2 E max 24.3 Levante 65 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +16.7° perc. +16.6° 1.75 mm 19.3 E max 28.2 Levante 81 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +18.7° perc. +18.5° 0.88 mm 18.5 ESE max 21.5 Scirocco 73 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.39 mm 8.9 SE max 14.3 Scirocco 83 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +16.6° perc. +16.4° 1.23 mm 7.3 ESE max 9.6 Scirocco 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:51

