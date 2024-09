Meteo Mascalucia, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Mascalucia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e pioggia leggera, con temperature che si manterranno su valori moderati. I dati meteorologici suggeriscono che la mattina inizierà con un cielo prevalentemente coperto, mentre nel pomeriggio si prevedono precipitazioni leggere. La temperatura percepita varierà durante il giorno, con un picco atteso nel primo pomeriggio.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto con una temperatura di circa +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 86%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di 11,6 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con il cielo che diventerà sereno intorno all’1:00, mantenendo una temperatura di +18°C. La mattina si aprirà con un cielo coperto e temperature che saliranno fino a +24,8°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 89%, con venti leggeri.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +20,3°C alle 18:00. La pioggia sarà accompagnata da una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 70%. Le precipitazioni, seppur leggere, porteranno un aumento dell’umidità, che raggiungerà il 69% nel tardo pomeriggio.

La sera si presenterà con un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una leggera brezza che accompagnerà la temperatura in calo. La pressione atmosferica si manterrà sui 1015 hPa, indicando una stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Mascalucia suggeriscono un miglioramento a partire da Giovedì, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità meteorologica potrebbe influenzare le condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 11.2 O max 17.3 Ponente 71 % 1013 hPa 4 nubi sparse +17.3° perc. +17° prob. 1 % 11.2 O max 16.8 Ponente 74 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 7.6 O max 11.7 Ponente 58 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23.9° perc. +23.5° Assenti 6.3 OSO max 13.3 Libeccio 45 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +23.6° perc. +23.2° 0.27 mm 9.6 SSE max 15.4 Scirocco 48 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +22° perc. +21.8° 0.12 mm 9.6 E max 13.1 Levante 60 % 1014 hPa 19 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 4.8 NE max 8.8 Grecale 70 % 1015 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 5.3 ONO max 8.1 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:58

