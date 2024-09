Meteo Mascalucia, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mascalucia di Sabato 21 Settembre indicano un giorno caratterizzato da una predominanza di nuvole e temperature miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, ma nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime si manterranno attorno ai 22,8°C, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra il 59% e il 77%.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature comprese tra 18,2°C e 19,2°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si schiarirà, raggiungendo un picco di cielo sereno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 22,8°C alle 11:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si registreranno piogge leggere, con un’intensità di 0,11 mm.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 22,5°C alle 13:00 e scendendo fino a 20,3°C alle 17:00. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma l’umidità aumenterà, arrivando fino al 72%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Si prevede che la situazione meteorologica rimarrà variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni di umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo sereno potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 2.1 N max 4.6 Tramontana 77 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 2.3 NO max 4 Maestrale 79 % 1018 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° prob. 2 % 4.4 E max 7.5 Levante 69 % 1019 hPa 10 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 12 ESE max 11.9 Scirocco 60 % 1020 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° prob. 34 % 12 ESE max 10.1 Scirocco 60 % 1019 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° prob. 16 % 9.8 ESE max 10.8 Scirocco 66 % 1019 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 5.5 E max 9.8 Levante 74 % 1020 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 2 ESE max 6.7 Scirocco 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:54

