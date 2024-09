Meteo Massa, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massa indicano un Sabato 28 Settembre caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata che si presenterà piuttosto fresco e umido, per poi evolversi verso condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera possibilità di pioggia nelle prime ore del mattino. La ventilazione sarà prevalentemente debole, con qualche raffica più intensa nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni saranno di poche nuvole e la temperatura si attesterà intorno ai +18,1°C, con una leggera diminuzione fino a +16,3°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 22%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento varierà tra i 16,3 km/h e i 17,9 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 42% del cielo. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra +16,4°C e +17,1°C. Si registreranno piogge leggere tra le 08:00 e le 09:00, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 64%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 19,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con una diminuzione della nuvolosità e temperature che raggiungeranno i +18,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 48%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori attorno ai 10,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 64%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +15,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 3%. La ventilazione sarà leggera, con una velocità del vento che non supererà i 9,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa indicano un Sabato 28 Settembre che si avvierà con umidità e nuvolosità, ma che si trasformerà in una giornata più serena e gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 20°C, rendendo l’inizio della settimana piuttosto stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.8° perc. +17.7° prob. 8 % 16.2 OSO max 28.2 Libeccio 80 % 1010 hPa 4 poche nuvole +16.6° perc. +16.3° prob. 8 % 17.9 SO max 28 Libeccio 75 % 1010 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 21 SO max 32.9 Libeccio 73 % 1011 hPa 10 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 28 % 13.8 SO max 17 Libeccio 74 % 1012 hPa 13 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° Assenti 10.6 SO max 10.3 Libeccio 64 % 1012 hPa 16 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 9.6 SO max 9.9 Libeccio 72 % 1013 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° Assenti 5.9 ENE max 5.4 Grecale 80 % 1015 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 8.2 NE max 7.3 Grecale 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:00

