Meteo Massafra, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Massafra di Venerdì 13 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco atteso nel pomeriggio. La velocità del vento sarà sostenuta, contribuendo a un abbassamento della percezione termica.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature attorno ai 22,7°C, accompagnate da una velocità del vento di 16,4 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la situazione si deteriorerà ulteriormente, portando a piogge leggere che continueranno fino alle prime luci dell’alba. Alle 05:00, si registreranno 21°C con piogge moderate e un aumento della velocità del vento fino a 29 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Alle 08:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 25,1°C e una velocità del vento di 27,6 km/h. Questo trend di bel tempo continuerà fino al pomeriggio, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 27°C alle 12:00. Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 25°C.

La sera si preannuncia tranquilla, con cieli poco nuvolosi e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,2°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 22 km/h e i 25 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un weekend che si preannuncia soleggiato e temperature in aumento. I venti freschi continueranno a caratterizzare le serate, rendendo le notti piacevoli. Pertanto, si consiglia di approfittare delle belle giornate all’aperto, tenendo presente che le condizioni meteo potrebbero variare.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +21.9° perc. +21.9° 0.3 mm 14.1 SSE max 25.9 Scirocco 68 % 1005 hPa 5 pioggia moderata +21° perc. +21.2° 2.48 mm 15 OSO max 28 Libeccio 79 % 1005 hPa 8 cielo sereno +25.1° perc. +24.8° prob. 37 % 27.6 OSO max 35.9 Libeccio 46 % 1006 hPa 11 cielo sereno +26.9° perc. +26.5° prob. 13 % 32.4 OSO max 45.7 Libeccio 34 % 1006 hPa 14 cielo sereno +25.7° perc. +25.2° Assenti 40.1 OSO max 48.6 Libeccio 32 % 1007 hPa 17 cielo sereno +22.1° perc. +21.4° Assenti 30.2 OSO max 39.5 Libeccio 41 % 1008 hPa 20 poche nuvole +20.6° perc. +19.9° Assenti 25 OSO max 43.4 Libeccio 45 % 1009 hPa 23 poche nuvole +19.2° perc. +18.5° prob. 22 % 22 O max 36.3 Ponente 52 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 18:59

