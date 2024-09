Meteo Massarosa, le previsioni per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massarosa indicano un inizio settimana con piogge e copertura nuvolosa, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature rimarranno stabili, con venti leggeri da varie direzioni. Siate preparati per eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche. Notte e mattina saranno caratterizzate da piogge leggere, mentre nel pomeriggio e sera il cielo sarà coperto. L’umidità varierà tra il 41% e il 75%, con temperature che si manterranno intorno ai +21°C e +29°C.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Massarosa ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,3°C con una leggera percezione di caldo a +23,4°C. Il vento soffierà a 4,7km/h proveniente dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 5,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 65% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a +24,4°C con una percezione di caldo a +24,6°C. Il vento sarà leggero a 3km/h proveniente dal Nord Est. Le precipitazioni saranno di 0.13mm con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +29°C e una percezione di caldo a +28,9°C. Il vento soffierà da Ovest a 6,3km/h con raffiche fino a 14,1km/h. La probabilità di pioggia sarà del 48% con un’umidità del 43% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 98% con temperature intorno ai +24,8°C e una percezione di caldo costante a +24,8°C. Il vento sarà leggero a 1,8km/h proveniente dal Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 12% con un’umidità del 53% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Massarosa ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C con una leggera percezione di caldo a +21,7°C. Il vento soffierà a 6,7km/h proveniente dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 6,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 59% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +24,8°C con una percezione di caldo a +24,6°C. Il vento sarà leggero a 5,9km/h proveniente dall’Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 52% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature raggiungeranno i +29,6°C con una percezione di caldo a +29,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8,4km/h con raffiche fino a 6,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 41% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: In serata il cielo sarà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,7°C con una percezione di caldo costante a +29,5°C. Il vento sarà leggero a 8,7km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 41% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Massarosa ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C con una leggera percezione di caldo a +22,4°C. Il vento soffierà a 3,5km/h proveniente dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 4,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 67% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature saliranno fino a +22,1°C con una percezione di caldo a +22,2°C. Il vento sarà leggero a 4,1km/h proveniente dal Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 68% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’85%. Le temperature raggiungeranno i +21,9°C con una percezione di caldo costante a +21,9°C. Il vento sarà leggero a 6,1km/h proveniente dal Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 68% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: In serata il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C con una percezione di caldo costante a +21,6°C. Il vento sarà leggero a 5,9km/h proveniente dall’Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 67% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Massarosa ci saranno cielo sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C con una leggera percezione di caldo a +22,1°C. Il vento soffierà a 5,1km/h proveniente dal Nord Est con raffiche fino a 5,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 75% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature saliranno fino a +21,6°C con una percezione di caldo a +21,8°C. Il vento sarà leggero a 5,9km/h proveniente dal Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 75% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature raggiungeranno i +21,1°C con una percezione di caldo a +21,3°C. Il vento sarà leggero a 6km/h proveniente dall’Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 75% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: In serata il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con una percezione di caldo costante a +21,1°C. Il vento sarà leggero a 6,6km/h proveniente dall’Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 76% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Massarosa, si prevede un inizio settimana con piogge e copertura nuvolosa, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Siate preparati per eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.