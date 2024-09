Meteo Matera, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,3°C e i 25,3°C. La presenza di venti leggeri, con raffiche che potranno raggiungere i 18,6 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, nonostante l’umidità che si attesterà intorno al 63% nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,3°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’aria, portando le temperature a circa 24,7°C entro le ore centrali. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 76% nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 23,1°C. I venti si faranno più intensi, con una velocità che potrà arrivare fino a 11,3 km/h. Nonostante la presenza di nubi sparse, non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà moderata, intorno al 52%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con un cielo che si presenterà quasi completamente sgombro da nuvole. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 18,4°C. I venti si calmeranno, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Matera indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio di Giovedì, che non porterà a precipitazioni, ma potrebbe influenzare la sensazione di calore. I giorni successivi si preannunciano stabili, con temperature simili e condizioni di bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.3° perc. +17.1° prob. 45 % 2.3 SSO max 4.2 Libeccio 74 % 1013 hPa 3 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° prob. 19 % 4 O max 4.2 Ponente 72 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +17° prob. 9 % 5.7 ONO max 7.8 Maestrale 64 % 1013 hPa 9 nubi sparse +22.6° perc. +22° Assenti 3.6 SO max 5.7 Libeccio 42 % 1013 hPa 12 nubi sparse +25.3° perc. +24.7° Assenti 6.7 SSE max 15.5 Scirocco 32 % 1012 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +22.6° prob. 7 % 8.5 E max 16.4 Levante 43 % 1012 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.6° prob. 6 % 7.8 ESE max 17.1 Scirocco 59 % 1013 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18° prob. 29 % 6.8 NO max 10.6 Maestrale 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:51

