Meteo Matera, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Matera di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una prevalenza di cieli sereni, con occasionali nubi sparse nel pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 28,2°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 17,3°C durante le prime ore della notte. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 28% e il 81% nel corso della giornata.

Durante la notte, Matera si presenterà con poche nuvole e temperature intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con qualche nube sparsa. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,4°C entro le 09:00. L’umidità scenderà al 41%, mentre il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che toccheranno i 7,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della temperatura, che toccherà il picco di 28,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà, ma rimarrà comunque sotto il 30%. L’intensità del vento crescerà, raggiungendo i 18,5 km/h alle 15:00, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 28% e il 46%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,6°C alle 19:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Matera nei prossimi giorni evidenziano un clima prevalentemente stabile e gradevole. Venerdì e Sabato si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre la situazione meteorologica rimarrà monitorata per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.2° perc. +18.2° Assenti 2.8 OSO max 3.9 Libeccio 81 % 1017 hPa 3 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 4.6 ONO max 4.7 Maestrale 76 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 2.9 O max 3.6 Ponente 65 % 1017 hPa 9 nubi sparse +24.4° perc. +23.9° Assenti 7.5 S max 7.9 Ostro 41 % 1016 hPa 12 nubi sparse +27.9° perc. +26.9° Assenti 8.1 SSE max 12.7 Scirocco 28 % 1015 hPa 15 nubi sparse +25.9° perc. +25.6° Assenti 18.5 SSE max 19.8 Scirocco 38 % 1014 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° Assenti 7.7 SE max 14.8 Scirocco 70 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.8° perc. +19.9° Assenti 4.6 SSE max 8.1 Scirocco 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:39

