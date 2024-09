Meteo Matera, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Lunedì 30 Settembre a Matera si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. I dati indicano una partenza fresca al mattino, con valori che si attesteranno intorno ai 13,1°C e una leggera brezza. Durante il giorno, le temperature saliranno fino a raggiungere un massimo di 20,8°C nel pomeriggio, mantenendo un clima gradevole e ventilato. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 5%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 13,3°C. La mattina inizierà con un clima fresco, ma già a partire dalle 08:00 si registreranno temperature in aumento, fino a raggiungere i 20,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra i 20 km/h e i 28 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno attorno ai 20°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, contribuendo a mantenere un’atmosfera piacevole. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,2°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un clima prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno un’ottima occasione per godere di queste giornate di sole e temperature miti. Si consiglia di approfittare di questo periodo favorevole, poiché le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.3° perc. +12.2° Assenti 24.3 NO max 47.6 Maestrale 60 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.7° perc. +11.7° Assenti 21 NO max 41.8 Maestrale 64 % 1021 hPa 6 cielo sereno +13.1° perc. +12.2° Assenti 20.3 NO max 40.1 Maestrale 68 % 1021 hPa 9 cielo sereno +18.1° perc. +16.9° Assenti 28.2 NNO max 35.5 Maestrale 36 % 1021 hPa 12 cielo sereno +20.8° perc. +19.6° Assenti 26.4 NNO max 30.9 Maestrale 26 % 1019 hPa 15 cielo sereno +19.8° perc. +18.6° Assenti 22.5 N max 28.2 Tramontana 31 % 1018 hPa 18 cielo sereno +15.4° perc. +14.6° Assenti 15.9 N max 29.6 Tramontana 59 % 1019 hPa 21 poche nuvole +14.2° perc. +13.2° Assenti 13.9 NO max 27.4 Maestrale 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:32

