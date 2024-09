Meteo Matera, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Matera indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26,8°C intorno alle 11:00. I venti, prevalentemente da Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderati.

Nel corso del pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando un picco di 28,2°C alle 14:00. Le condizioni di cielo sereno si manterranno costanti, con una copertura nuvolosa praticamente assente. I venti si attenueranno, risultando più leggeri rispetto alla mattina, con velocità che scenderanno sotto i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 25-30%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

La sera si preannuncia altrettanto piacevole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20°C intorno alle 22:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e i venti si presenteranno leggeri, favorendo una serata tranquilla e senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Matera mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione nelle giornate a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.1° perc. +18.8° Assenti 22 NO max 41.6 Maestrale 68 % 1008 hPa 3 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 16.2 NO max 31.8 Maestrale 67 % 1008 hPa 6 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° Assenti 17.8 NO max 34.3 Maestrale 62 % 1009 hPa 9 cielo sereno +24.5° perc. +24° Assenti 18.3 NNO max 21.1 Maestrale 39 % 1009 hPa 12 cielo sereno +27.5° perc. +26.6° Assenti 13.7 NNO max 15.5 Maestrale 28 % 1008 hPa 15 cielo sereno +28.1° perc. +27° Assenti 8.5 N max 15.7 Tramontana 25 % 1008 hPa 18 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 9.4 SE max 18.6 Scirocco 50 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 11.5 SSE max 26.5 Scirocco 64 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:04

