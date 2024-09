Meteo Matera, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,3°C e i 24,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 23,5 km/h. L’umidità si presenterà in un range compreso tra il 40% e il 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. La mattina si aprirà con cieli limpidi e una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 22,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale che non supererà il 6%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la percentuale di nuvolosità fino al 63%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20,7°C. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto l’1%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 13,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà nuovamente, mantenendosi tra il 12% e il 34%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e l’umidità si attesterà attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica. Le temperature rimarranno gradevoli e le condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso continueranno a caratterizzare la settimana. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile incremento della nuvolosità nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° prob. 48 % 10.5 NNO max 18.5 Maestrale 83 % 1019 hPa 3 cielo sereno +15.7° perc. +15.6° prob. 10 % 11.3 NNO max 21.6 Maestrale 89 % 1019 hPa 6 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° prob. 6 % 12 NNO max 20.1 Maestrale 81 % 1020 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 10.8 N max 10.7 Tramontana 55 % 1020 hPa 12 poche nuvole +24.2° perc. +23.8° Assenti 9 NNE max 7.2 Grecale 41 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° prob. 1 % 13.4 NE max 12.7 Grecale 44 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° prob. 1 % 10.5 NNE max 19 Grecale 64 % 1020 hPa 21 poche nuvole +18° perc. +17.8° Assenti 5.8 NNO max 6.4 Maestrale 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:47

