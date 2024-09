Meteo Mazara del Vallo, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 20,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 43 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Ovest. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio con nubi sparse e temperature che toccheranno i 22,4°C.

Nel dettaglio, la notte si svolgerà con cielo sereno e temperature comprese tra 20,3°C e 20,7°C. La velocità del vento si manterrà forte, oscillando tra 40 km/h e 43 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 50 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 22,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori freschi, con punte di 34,8 km/h. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 49%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse diventeranno più consistenti, ma non si prevedono precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, intorno ai 26 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 12%.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno sui 21,1°C, mentre la velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque attorno ai 19 km/h. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,18 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un ritorno al sereno con temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un inizio settimana con un clima più stabile e gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 42.5 NO max 50 Maestrale 56 % 1015 hPa 4 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 40.9 ONO max 49 Maestrale 55 % 1015 hPa 7 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 41.6 ONO max 49 Maestrale 53 % 1015 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 34.8 ONO max 38.5 Maestrale 53 % 1015 hPa 13 nubi sparse +22.4° perc. +22° prob. 3 % 30.7 NO max 30.6 Maestrale 48 % 1015 hPa 16 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° prob. 12 % 28.9 NO max 29.3 Maestrale 54 % 1015 hPa 19 poche nuvole +21.3° perc. +20.8° prob. 28 % 22.6 NO max 27.9 Maestrale 51 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +20.8° perc. +20.5° 0.18 mm 21.4 ONO max 22.9 Maestrale 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:14

