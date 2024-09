Meteo Mazara del Vallo, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserverà un passaggio da un cielo sereno a condizioni di copertura nuvolosa, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio il cielo rimarrà nuvoloso, con una leggera diminuzione delle temperature. La sera porterà con sé un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente sereno, con una temperatura di +20,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Tuttavia, già dalle 01:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 94% entro le 02:00. Le temperature si manterranno attorno ai 20,7°C e 20,5°C, con venti leggeri che varieranno tra i 9,8 km/h e i 11,7 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 23,8°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 54%, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 6,8 km/h e 9,8 km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% dalle 13:00 in poi, e i venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 6 km/h e 11,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo l’assenza di pioggia.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,8 km/h. L’umidità salirà fino all’81%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che, nei giorni successivi, la situazione meteorologica rimarrà stabile, con possibilità di schiarite solo in alcune fasce orarie. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima prevalentemente nuvoloso, ma senza particolari eventi meteorologici avversi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° Assenti 9.8 NNE max 11.5 Grecale 72 % 1017 hPa 4 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° Assenti 10.7 NNE max 12.3 Grecale 74 % 1017 hPa 7 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 8.1 ENE max 9.3 Grecale 67 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° Assenti 9 SSO max 9 Libeccio 59 % 1019 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.9° Assenti 11.1 S max 11.9 Ostro 62 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° Assenti 6 SSE max 7.8 Scirocco 66 % 1017 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +22.6° Assenti 8.1 ESE max 10.2 Scirocco 74 % 1018 hPa 22 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° Assenti 12.6 SE max 19.9 Scirocco 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:03

