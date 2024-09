Meteo Meda, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Meda indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,8°C e i 20,1°C. La presenza di nuvole e pioggia leggera influenzerà le condizioni atmosferiche, rendendo necessaria una certa attenzione per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

Durante la notte, il meteo si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,9°C, con una leggera diminuzione fino a 14,6°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,9 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 11,2 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,9°C entro mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori attorno ai 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 58%, e non si prevedono precipitazioni significative, se non qualche sporadica pioviggine.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 41%. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci si aspetta un’intensificazione delle raffiche.

Con l’arrivo della sera, il meteo si presenterà nuovamente con pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 15,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,37 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%, e il vento si manterrà leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Meda indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un miglioramento, ma le nuvole potrebbero persistere, mentre dopodomani ci si aspetta un ulteriore innalzamento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.29 mm 3.9 N max 11.2 Tramontana 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 38 % 1.5 NO max 5.5 Maestrale 92 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° prob. 25 % 3.8 O max 7.2 Ponente 89 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 5 O max 6.6 Ponente 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° prob. 20 % 5.3 SO max 5.4 Libeccio 55 % 1010 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° prob. 37 % 3.7 SSO max 3.8 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° prob. 52 % 1 NNE max 1.9 Grecale 72 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.25 mm 5 NNE max 6.3 Grecale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

