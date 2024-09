Meteo Melfi, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Melfi indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature che si alzeranno progressivamente durante la mattinata. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. La serata si presenterà con un cielo coperto, accompagnato da un abbassamento delle temperature. I venti, prevalentemente da sud-ovest, si faranno sentire con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco.

Durante la notte, le condizioni meteo si manterranno stabili con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 90%. I venti soffieranno a una velocità di circa 10,5 km/h, rendendo la brezza piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando la temperatura raggiungerà i 26,9°C. La brezza vivace, con raffiche fino a 27,8 km/h, contribuirà a mantenere un clima gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 36% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si inizieranno a notare nubi sparse, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 26,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 59% entro le 17:00. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una brezza tesa che potrebbe rendere la sensazione di freschezza più marcata.

La sera porterà un cambiamento significativo: il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,2°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%, e i venti si faranno più forti, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile aumento della nuvolosità e temperature in calo. Venerdì e nel weekend si potrebbero verificare condizioni più variabili, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Giovedì per godere di un clima favorevole prima dell’arrivo di nubi e frescura.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.9° perc. +17° Assenti 10.5 SO max 12.4 Libeccio 90 % 1010 hPa 3 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° Assenti 11.4 SSO max 14.5 Libeccio 92 % 1009 hPa 6 cielo sereno +18.2° perc. +18.2° Assenti 10.9 SSO max 19.5 Libeccio 79 % 1010 hPa 9 cielo sereno +24.9° perc. +24.6° prob. 2 % 15.5 SO max 22.5 Libeccio 44 % 1009 hPa 12 cielo sereno +27.1° perc. +26.6° prob. 6 % 24 SO max 29.8 Libeccio 34 % 1008 hPa 15 nubi sparse +24.9° perc. +24.4° Assenti 24.3 SO max 29.9 Libeccio 36 % 1008 hPa 18 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° prob. 3 % 11.2 SO max 20.4 Libeccio 62 % 1009 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 3 % 10.6 SSO max 26.8 Libeccio 76 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:07

