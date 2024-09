Meteo Melfi, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Melfi si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che varierà tra i 12,2°C della notte e i 20°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% in serata, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 15% durante il pomeriggio. I venti soffieranno da direzione nord e nord-est, con intensità variabile, ma generalmente leggera.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una leggera brezza proveniente da ovest-sud-ovest. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che si aggirerà attorno al 20%. Con l’avanzare della mattina, la situazione meteorologica cambierà, portando un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 94%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 19,9°C intorno a mezzogiorno. Anche la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, con valori che non supereranno il 15%. I venti continueranno a soffiare da nord, con intensità che potrà arrivare fino a 16,4 km/h. Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le probabilità di pioggia rimarranno basse.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni. La settimana si prospetta quindi tranquilla dal punto di vista meteorologico, con un clima autunnale che inizierà a farsi sentire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.8° perc. +12.2° Assenti 5.7 OSO max 5.5 Libeccio 82 % 1014 hPa 3 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 3.6 O max 4.4 Ponente 79 % 1013 hPa 6 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 7.1 NO max 17.2 Maestrale 73 % 1013 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +17.1° Assenti 14.2 N max 15.2 Tramontana 47 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.9° perc. +19° Assenti 14.8 N max 12.8 Tramontana 41 % 1012 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +18.4° prob. 15 % 15.2 N max 10.4 Tramontana 41 % 1011 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +14.6° prob. 15 % 9.1 NNE max 18.4 Grecale 56 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.1° prob. 2 % 5.2 NE max 10.7 Grecale 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:00

