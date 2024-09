Meteo Melito di Napoli, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Melito di Napoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel corso del pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 10 e i 13 km/h. La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melito di Napoli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché l’autunno potrebbe portare variazioni nel tempo. La stabilità meteorologica di Martedì 1 Ottobre rappresenta un’opportunità per godere di attività all’aperto, approfittando di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 3.5 NNE max 6.3 Grecale 60 % 1018 hPa 3 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 4 NE max 8.1 Grecale 57 % 1017 hPa 6 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 4.5 ENE max 7.7 Grecale 57 % 1018 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 5.7 SSE max 6 Scirocco 54 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 12.4 SO max 10.7 Libeccio 51 % 1016 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° Assenti 11.3 OSO max 9.9 Libeccio 49 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° Assenti 7.3 O max 9.1 Ponente 59 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 3 O max 4.8 Ponente 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:40

