Meteo Melito di Napoli, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Melito di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 20,5°C e i 24,6°C, mentre la copertura nuvolosa varierà da molto alta a moderata. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una direzione che tenderà a ruotare verso sud e sud-ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 2,4 km/h, con una leggera brezza proveniente da sud-sud est.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà fino a metà giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C alle 07:00 e i 24,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino alle 09:00, per poi iniziare a diminuire. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che arriveranno fino a 15,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature toccheranno il picco di 24,6°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, arrivando a un valore minimo del 5%. I venti continueranno a soffiare da sud-sud ovest, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà con sé un cielo con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione della umidità. La copertura nuvolosa varierà dal 38% al 82%, ma non si prevedono eventi di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Melito di Napoli mostrano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di possibili perturbazioni nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 2.4 S max 5 Ostro 67 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° prob. 6 % 5.4 SSE max 10.7 Scirocco 68 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.13 mm 7.8 SE max 12.6 Scirocco 70 % 1016 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° prob. 54 % 10 SSE max 14.1 Scirocco 67 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +24.2° perc. +24.2° 0.19 mm 15.6 SSO max 17.7 Libeccio 57 % 1017 hPa 15 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° prob. 47 % 15.9 SSO max 18 Libeccio 58 % 1017 hPa 18 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° prob. 44 % 11.6 S max 15.6 Ostro 70 % 1017 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° Assenti 9.5 SSE max 14.1 Scirocco 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.