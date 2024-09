Meteo Melito di Napoli, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melito di Napoli di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un predominio di cieli sereni e poche nuvole, specialmente nelle ore serali. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da nord-est, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con cieli sereni e una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 6%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, garantendo un’atmosfera fresca e confortevole.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando al 71%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da nord-est, mantenendo una velocità che varierà tra i 3,9 km/h e i 9,1 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 41%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25,6°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 38%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 12,1 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 39%, garantendo un clima piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 22°C. I cieli si presenteranno sereni, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 6%. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una velocità di circa 7,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melito di Napoli indicano una giornata di Venerdì 20 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 4.3 NE max 5.8 Grecale 70 % 1015 hPa 3 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 7.7 NNE max 9.4 Grecale 72 % 1014 hPa 6 poche nuvole +18.4° perc. +18° Assenti 8.4 NNE max 11.2 Grecale 68 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.5° perc. +22.1° Assenti 8.1 NE max 10.1 Grecale 50 % 1015 hPa 12 nubi sparse +25.3° perc. +24.9° Assenti 1.6 SSE max 8.9 Scirocco 40 % 1015 hPa 15 nubi sparse +25.1° perc. +24.8° Assenti 11.9 ONO max 12.7 Maestrale 43 % 1015 hPa 18 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° Assenti 9.3 NO max 12.5 Maestrale 55 % 1017 hPa 21 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 7.8 NNE max 16 Grecale 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:58

