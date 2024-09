Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercato San Severino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,4°C e i 24,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre i venti si presenteranno leggeri, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 83%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’11%. I venti soffieranno da Sud Est a una velocità di circa 2,3 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature in aumento che raggiungeranno i 24,9°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 96%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, arrivando a 8,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà nel corso della giornata.

Il pomeriggio porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. A partire dalle 14:00, si verificheranno piogge leggere, con un’intensità di 0,18 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 23,4°C alle 16:00. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 33%. I venti continueranno a soffiare da Sud – Sud Ovest, mantenendosi su valori moderati.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si assisterà a un miglioramento, con schiarite e temperature in aumento, mentre dopodomani si prevede un ulteriore incremento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° prob. 11 % 2.3 SE max 3.4 Scirocco 80 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 2.6 ENE max 3.1 Grecale 80 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 3.6 ENE max 4.1 Grecale 73 % 1015 hPa 9 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 5.8 SSO max 6.4 Libeccio 56 % 1015 hPa 12 cielo coperto +24.9° perc. +24.8° Assenti 8.1 SSO max 6.9 Libeccio 53 % 1014 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° prob. 32 % 6.4 SSO max 6 Libeccio 58 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 29 % 2.9 SSE max 4.8 Scirocco 68 % 1013 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 3.6 SSE max 5.6 Scirocco 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:51

