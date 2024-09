Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercato San Severino indicano un Venerdì 13 Settembre caratterizzato da condizioni atmosferiche variabili, con un inizio di giornata piuttosto piovoso e un graduale miglioramento nel corso delle ore. Durante la notte, si registreranno forti piogge che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 96%.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano una diminuzione dell’intensità delle precipitazioni, passando a pioggia leggera e successivamente a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della mattina. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 12,7 km/h e i 28,7 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con prevalenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno al 21%. Il vento continuerà a soffiare fresco, mantenendo una velocità media di circa 27,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà il pomeriggio più gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ritorno di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%. Il vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 5,3 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che non supereranno i 0,47 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino evidenziano un Venerdì 13 Settembre che inizierà con condizioni meteorologiche avverse, ma che si evolverà verso un pomeriggio più sereno. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20° perc. +20.2° 1.06 mm 15.4 SSO max 40.6 Libeccio 85 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.75 mm 8 ONO max 27.3 Maestrale 86 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.2° perc. +19° prob. 80 % 12.7 OSO max 34.2 Libeccio 69 % 1007 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° prob. 20 % 28.7 OSO max 44.1 Libeccio 51 % 1008 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.5° prob. 25 % 28.7 OSO max 44 Libeccio 47 % 1008 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° prob. 15 % 27.3 OSO max 45.1 Libeccio 49 % 1008 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +18.6° prob. 18 % 19.1 OSO max 34.8 Libeccio 52 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +17.9° perc. +17.6° 0.47 mm 5.3 NO max 10.7 Maestrale 73 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:08

