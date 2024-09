Meteo Mesagne, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante le ore centrali della giornata. La temperatura si attesterà intorno ai 27,8°C nel pomeriggio, mentre la copertura nuvolosa rimarrà bassa, con picchi di nubi sparse al mattino. I venti, provenienti principalmente da Sud, si presenteranno con intensità moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le condizioni saranno tranquille, con poche nuvole e temperature che si manterranno attorno ai 21°C. La velocità del vento sarà leggera, rendendo la notte particolarmente piacevole.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 24,9°C entro le 8:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e vivace.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 27,8°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 15,5 km/h, rendendo l’atmosfera dinamica e piacevole per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 42%, contribuendo a un comfort termico ottimale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà sereno, offrendo un’ottima visibilità e un’atmosfera tranquilla. I venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si prevede che anche nei giorni successivi, le temperature continueranno a rimanere elevate, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° Assenti 5.9 SSE max 6.6 Scirocco 72 % 1016 hPa 4 poche nuvole +20.8° perc. +20.9° Assenti 5.2 SSE max 6.2 Scirocco 77 % 1016 hPa 7 poche nuvole +23.5° perc. +23.6° Assenti 7.8 S max 9.3 Ostro 65 % 1016 hPa 10 nubi sparse +27° perc. +27.3° Assenti 8.9 S max 11 Ostro 47 % 1016 hPa 13 cielo sereno +27.8° perc. +27.6° Assenti 13.9 S max 14.4 Ostro 43 % 1015 hPa 16 poche nuvole +25.6° perc. +25.4° Assenti 14.5 SSO max 18.9 Libeccio 49 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.9° perc. +22.9° Assenti 14 SSO max 24.4 Libeccio 66 % 1015 hPa 22 cielo sereno +22.3° perc. +22.4° Assenti 14.7 S max 26.6 Ostro 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:34

