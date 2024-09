Meteo Mesagne, le previsioni per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Mesagne si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto con nubi sparse che tenderanno a diradarsi nel corso della giornata. La copertura nuvolosa varierà tra il 51% e il 100%, con un’umidità che si manterrà intorno al 40-70%. Le temperature oscilleranno tra i +24,6°C e i +31,8°C, con una percezione termica leggermente superiore.

Nelle prime ore del giorno, durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della nuvolosità. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +31,1°C verso le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo coperto lascerà spazio a nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +31,8°C.

In serata, le nubi sparse continueranno a diradarsi, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 63%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a +25,3°C verso le 22:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Mesagne indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla probabilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mesagne per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.6° perc. +26.1° Assenti 13.5 NNO max 21.7 Maestrale 70 % 1014 hPa 4 cielo coperto +24.6° perc. +25.1° Assenti 10 N max 14.7 Tramontana 75 % 1014 hPa 7 cielo coperto +27.9° perc. +28.9° Assenti 6.4 NNE max 5.1 Grecale 56 % 1015 hPa 10 cielo coperto +31.1° perc. +31° Assenti 2.5 SSE max 7.4 Scirocco 40 % 1015 hPa 13 cielo coperto +31.8° perc. +31.9° Assenti 6.2 E max 11.4 Levante 40 % 1014 hPa 16 nubi sparse +29.8° perc. +30.4° Assenti 6.1 SSO max 9.3 Libeccio 47 % 1014 hPa 19 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 4 % 10.8 NE max 14.3 Grecale 65 % 1015 hPa 22 nubi sparse +25.3° perc. +25.8° Assenti 8.6 N max 12.2 Tramontana 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:13

