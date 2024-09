Meteo Mesagne, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo sereno al mattino a nubi sparse nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere intensità tesa, contribuendo a un certo movimento dell’aria.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22,5°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari all’1%. La velocità del vento sarà di circa 13 km/h da sud, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1011 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 29,1°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, con valori che scenderanno al 17%. I venti continueranno a soffiare da sud-sud ovest, con una velocità che potrà arrivare fino a 22 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, attestandosi attorno al 44% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 27,6°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 56%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 32 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 23,2°C alle ore 21:00. La copertura nuvolosa sarà più consistente, con cielo coperto al tramonto e nubi sparse in seguito. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, con una velocità di circa 13,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57%, mentre la pressione atmosferica aumenterà leggermente, raggiungendo i 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una copertura nuvolosa che potrà alternarsi tra cielo sereno e nubi sparse. Le condizioni meteo non prevedono precipitazioni significative, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’intensità del vento, che potrebbe influenzare le sensazioni termiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.3° perc. +22.8° Assenti 13.5 S max 23.2 Ostro 85 % 1011 hPa 4 nubi sparse +22° perc. +22.4° Assenti 13.4 SSO max 23.3 Libeccio 86 % 1011 hPa 7 nubi sparse +25° perc. +25.2° Assenti 15.4 SO max 19.7 Libeccio 60 % 1011 hPa 10 poche nuvole +28.6° perc. +28.9° Assenti 20.7 SSO max 22 Libeccio 47 % 1011 hPa 13 poche nuvole +29.6° perc. +29.5° Assenti 19.8 SSO max 22.9 Libeccio 42 % 1010 hPa 16 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 22 SSO max 33.1 Libeccio 61 % 1010 hPa 19 cielo coperto +25.1° perc. +25.2° Assenti 19.1 NO max 32.5 Maestrale 59 % 1012 hPa 22 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° Assenti 15.8 NO max 31.2 Maestrale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:31

