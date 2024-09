Meteo Messina, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Messina indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco nel pomeriggio. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene con un cielo non completamente sereno.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 20,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 35%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si manterrà sereno fino alle 06:00, quando la temperatura salirà a 21,4°C con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo un cielo coperto intorno alle 09:00, con temperature che toccheranno i 25,3°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 88% e le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 55%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si stabilizzerà con un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 25,3°C alle 13:00 e scendendo a 24°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà al 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà fino al 60%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est con intensità moderata.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a cielo sereno intorno alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, rendendo la serata fresca e piacevole. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, portando a un’atmosfera più limpida e serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 26°C. Pertanto, chi desidera trascorrere del tempo all’aperto potrà approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.7° perc. +20.9° Assenti 3.3 ENE max 6.4 Grecale 79 % 1017 hPa 4 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 5.2 SSE max 6.5 Scirocco 68 % 1016 hPa 7 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° Assenti 3.9 S max 6.7 Ostro 54 % 1017 hPa 10 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 2.4 NNE max 5.5 Grecale 52 % 1018 hPa 13 cielo coperto +25.3° perc. +25.3° prob. 10 % 7.3 NE max 6.1 Grecale 55 % 1017 hPa 16 cielo coperto +23.8° perc. +23.9° prob. 6 % 6.5 NNE max 8.1 Grecale 61 % 1017 hPa 19 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 3.4 NE max 7.1 Grecale 61 % 1018 hPa 22 poche nuvole +21.9° perc. +21.7° Assenti 2.4 NNE max 5 Grecale 60 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:45

