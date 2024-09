Meteo Milano, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milano di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che oscillerà intorno ai 14,6°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà completamente coperto.

Nella notte, Milano godrà di condizioni di cielo sereno con una temperatura di 14,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Con il passare delle ore, la situazione cambierà. Dalle 06:00 in poi, il cielo inizierà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 96% alle 07:00. Le temperature si manterranno tra i 13,4°C e i 14,8°C, con venti leggeri che non supereranno i 6 km/h.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 19,2°C entro le 10:00. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 37% alle 12:00. Nel pomeriggio, la situazione si stabilizzerà, ma il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà massima, con valori che toccheranno il 99%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,4°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 56%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa predominante. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma il cielo rimarrà in gran parte nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono un ritorno immediato di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 6 NE max 11.2 Grecale 61 % 1015 hPa 3 poche nuvole +13.5° perc. +12.3° Assenti 4.5 NNE max 6.8 Grecale 52 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +12.1° Assenti 2.8 NE max 4.5 Grecale 51 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.9° perc. +16.8° Assenti 3.2 ESE max 5.8 Scirocco 42 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +20.3° Assenti 4.9 ESE max 5.9 Scirocco 36 % 1013 hPa 15 cielo coperto +21.2° perc. +20.4° Assenti 6.2 S max 6.3 Ostro 36 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +16.8° Assenti 3.6 S max 5.3 Ostro 51 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° Assenti 0.9 ONO max 1 Maestrale 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:27

