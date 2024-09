Meteo Milazzo, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Martedì 24 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,8°C e i 23,9°C. La copertura nuvolosa varierà, con un predominio di nubi sparse nel pomeriggio e un cielo sereno in serata. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 11,4 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche a Milazzo si presenteranno con cielo coperto e pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,6°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che raggiungeranno il 74%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente sud-ovest.

Nella mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le piogge si attenueranno e si prevede un passaggio a poche nuvole. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23,9°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a un cielo prevalentemente sereno entro le ore centrali della giornata. I venti saranno deboli, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,7°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 12%. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature in calo fino a 21,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di maltempo. I venti si faranno più leggeri, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni suggeriscono un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nuvole. Pertanto, gli abitanti e i visitatori possono aspettarsi giornate piacevoli, ideali per godere delle bellezze della zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° prob. 25 % 3.2 SSO max 3.1 Libeccio 72 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +22.6° perc. +22.8° 0.22 mm 3.6 SO max 4 Libeccio 73 % 1014 hPa 7 poche nuvole +22.9° perc. +23.2° prob. 23 % 4.8 O max 6 Ponente 73 % 1015 hPa 10 nubi sparse +23.7° perc. +24° prob. 15 % 10.5 NO max 10.2 Maestrale 72 % 1016 hPa 13 cielo coperto +23.7° perc. +24° prob. 12 % 11.2 NO max 11.5 Maestrale 72 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.5° perc. +23.8° prob. 16 % 8.4 ONO max 10.5 Maestrale 71 % 1016 hPa 19 nubi sparse +22.5° perc. +22.8° Assenti 5.8 OSO max 5.7 Libeccio 75 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 5.3 S max 3.6 Ostro 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:48

