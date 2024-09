Meteo Misilmeri, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misilmeri di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cambiamento nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra +18,4°C e +22,4°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da Nord-Ovest. Le previsioni del tempo suggeriscono anche la possibilità di leggere precipitazioni nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +19,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 37%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno agli 8,6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 77%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento della temperatura percepita.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +22,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 17,7 km/h. L’umidità si ridurrà gradualmente, portandosi attorno al 51%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai +21,2°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 62%. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non trascurabile, con valori che potranno arrivare fino al 12%. L’intensità del vento diminuirà, portandosi a circa 9,1 km/h.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con la possibilità di pioggia leggera che si intensificherà. Le temperature scenderanno a circa +19,3°C, con un’umidità che salirà fino al 73%. Le precipitazioni saranno leggere, con valori di pioggia che non supereranno i 0,13 mm. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Misilmeri indicano una giornata inizialmente serena, che evolverà verso condizioni più instabili nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, suggerendo un cambio di stagione che potrebbe portare a condizioni più fresche e umide. Gli abitanti di Misilmeri dovranno quindi prepararsi a un inizio di settimana variabile, con un’attenzione particolare alle previsioni del tempo per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° prob. 3 % 7.9 ONO max 10 Maestrale 72 % 1019 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 10 NNO max 11 Maestrale 68 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 14 NNO max 20.6 Maestrale 60 % 1021 hPa 10 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 15.3 NNO max 20.9 Maestrale 51 % 1021 hPa 13 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° prob. 1 % 17.7 NNO max 22.3 Maestrale 51 % 1020 hPa 16 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° prob. 12 % 12.4 NNO max 17.2 Maestrale 62 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +19.6° perc. +19.5° 0.11 mm 9.8 N max 14.8 Tramontana 74 % 1021 hPa 22 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 8.7 N max 12.2 Tramontana 65 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:47

