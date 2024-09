Meteo Misilmeri, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Martedì 24 Settembre a Misilmeri si presenteranno prevalentemente stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La giornata inizierà con una notte caratterizzata da un cielo coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un graduale miglioramento, con l’emergere di nubi sparse. Le temperature si manterranno sopra i 20°C, rendendo l’atmosfera piuttosto mite.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un aumento della temperatura, che raggiungerà i 25,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, oscillando tra il 34% e il 65%, con venti leggeri provenienti principalmente da nord. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 52-56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 24,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, con prevalenza di poche nuvole e un’intensità del vento che rimarrà bassa. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la probabilità di pioggia sotto il 5%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il cielo si presenterà sereno, favorendo un’atmosfera tranquilla e piacevole. I venti continueranno a essere leggeri, con direzione sud-sud est, e l’umidità si manterrà attorno al 76-78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Misilmeri indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20° perc. +20.2° prob. 8 % 7.6 SO max 8.1 Libeccio 83 % 1015 hPa 4 nubi sparse +19.2° perc. +19.5° prob. 5 % 8.5 SO max 8.6 Libeccio 86 % 1015 hPa 7 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° Assenti 5.7 OSO max 6.5 Libeccio 72 % 1016 hPa 10 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 5.6 N max 8.4 Tramontana 51 % 1016 hPa 13 nubi sparse +25.6° perc. +25.6° Assenti 8.4 N max 8.6 Tramontana 53 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.8° perc. +22.9° Assenti 6.9 NNE max 6.5 Grecale 67 % 1016 hPa 19 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 2.4 SSE max 3.1 Scirocco 77 % 1017 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +20.9° Assenti 7.9 SSE max 7.8 Scirocco 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:55

