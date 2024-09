Meteo Modica, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Venerdì 13 Settembre a Modica si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che oscilleranno intorno ai 20°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 24°C entro le ore centrali della giornata, accompagnata da una leggera copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che si attesteranno attorno ai 24°C. La sera si concluderà con temperature in calo, ma sempre in un contesto di cielo sereno.

Durante la notte, Modica vivrà un clima tranquillo con cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 20,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 36,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 77%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il meteo inizierà a cambiare leggermente. Si registrerà una leggera pioggia tra le 07:00 e le 08:00, con una temperatura che salirà fino a 23°C. Tuttavia, le nubi sparse non impediranno al sole di farsi vedere, e la temperatura continuerà a salire fino a raggiungere i 24,9°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 22 km/h e i 34,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a scendere lentamente, passando da 24,9°C a 23,2°C entro le 16:00. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con raffiche che potranno toccare i 45,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%, rendendo l’aria piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con valori attorno ai 26,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Modica nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Anche se si prevedono alcune nubi sparse, non si registreranno precipitazioni significative. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di sole per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’aria fresca.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.6° perc. +20.7° Assenti 18.7 ONO max 35.6 Maestrale 77 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20° perc. +20.3° Assenti 19.6 ONO max 41 Maestrale 84 % 1012 hPa 6 poche nuvole +21.5° perc. +21.7° Assenti 22.8 O max 42.3 Ponente 77 % 1013 hPa 9 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° prob. 20 % 33.2 O max 46 Ponente 62 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24.9° perc. +24.8° prob. 16 % 34.8 O max 44 Ponente 51 % 1013 hPa 15 cielo sereno +23.9° perc. +23.7° Assenti 36.1 O max 44.4 Ponente 52 % 1012 hPa 18 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 32.4 ONO max 45.8 Maestrale 59 % 1013 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 26.8 ONO max 39.8 Maestrale 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:07

