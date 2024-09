Meteo Modugno, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Modugno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della temperatura nel corso della giornata, ma senza particolari variazioni climatiche. I venti saranno moderati, con una direzione prevalentemente da ovest-nord-ovest, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa minima. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 17,3°C, a causa di una brezza vivace che soffierà a circa 15 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a dominare il cielo, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 21,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, con valori di umidità che scenderanno fino al 48%. Anche la velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 13 km/h e i 14,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 20%. L’intensità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%, rendendo l’aria piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Modugno indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e la stabilità climatica continuerà a caratterizzare il territorio. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 15.7 ONO max 26 Maestrale 57 % 1018 hPa 4 cielo sereno +17.5° perc. +16.9° Assenti 15.2 ONO max 24 Maestrale 61 % 1017 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 14.8 NO max 22.4 Maestrale 60 % 1017 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 13.2 NNO max 16.8 Maestrale 52 % 1017 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.4° Assenti 14.8 N max 15.6 Tramontana 48 % 1015 hPa 16 poche nuvole +20.7° perc. +20.4° Assenti 11.7 NNE max 11.7 Grecale 57 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 3.1 ENE max 2 Grecale 59 % 1015 hPa 22 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 0.9 SSE max 4.6 Scirocco 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.