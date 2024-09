Meteo Modugno, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Modugno si prevedono condizioni meteo variabili. La giornata inizierà con nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 26-29°C durante il giorno. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50-60%.

Nel dettaglio, al mattino le nubi sparse lasceranno spazio a poche nuvole, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 20%. Le temperature si aggireranno intorno ai 26-28°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteo vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una percentuale intorno al 70%. Le temperature massime saranno di circa 29-30°C, con un vento che aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Nord – Nord Est.

In serata, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà picchi intorno al 95%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 27-28°C, con venti deboli che soffieranno da Est – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Modugno indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, temperature gradevoli e venti leggeri. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.7° perc. +26.7° Assenti 5.5 NE max 5.3 Grecale 61 % 1014 hPa 3 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 5.2 NNE max 5.2 Grecale 64 % 1014 hPa 6 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.4 NNE max 7.2 Grecale 64 % 1015 hPa 9 nubi sparse +28° perc. +29.1° Assenti 8.2 NNE max 5.7 Grecale 57 % 1016 hPa 12 nubi sparse +29.7° perc. +30.8° Assenti 13.7 NE max 11.2 Grecale 51 % 1015 hPa 15 nubi sparse +29.1° perc. +30.3° Assenti 13.5 NNE max 10.6 Grecale 54 % 1014 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +28.6° Assenti 7 E max 6.7 Levante 57 % 1015 hPa 21 cielo coperto +27.4° perc. +28.2° Assenti 1.1 NNE max 2.1 Grecale 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:11

